Суд рассмотрит дело ареста активов "Газпрома" в декабре

Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение иска "Газтранзита" об отмене постановления об аресте 40,2% акций, которые принадлежат российскому "Газпрому", на 7 декабря.

Об этом говорится в сообщении суда в системе "Судебная власть Украины", передают "Українські Новини".

"Газпром" был уведомлен об аресте его акций в ЧАО "Газтранзит" 12 мая. Россиянам принадлежит 40,2% акций украинского "Газтранзита".

Еще 40,2% акций принадлежат национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и 19,5652% акций - компании Turusgas (Турция).

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неоплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с "Газпрома" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом и в ближайшее время обещает предоставить эту информацию в конкретных цифрах.

Ранее компания "Газтранзит" решила вывести средства из Украины путем выплаты своим акционерам 209,066 миллиона гривен дивидендов.