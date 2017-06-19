Запасы антрацита в Украине больше, чем в прошлом году - Насалик

Запасы угля антрацитовой группы в Украине на 180 тыс тонн больше, чем в прошлом году.

Об этом заявил министр энергетики Игорь Насалик на селекторном совещании, которое проходило под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

По словам министра, на данный момент запасы угля составляют 2,7 миллиона тонн. В частности, 2,2 миллиона тонн угля газовой группы, и 0,66 миллиона антрацитовой группы.

"В прошлом году на сегодняшний день мы имели 480 тыс тонн. То есть сейчас мы имеем 180 тыс тонн больше, чем в прошлом году, несмотря на все проблемы, которые у нас возникали", - заявил Носилки.

"На сегодняшний день почти все: и ДТЭК, и Теплокоммунэнерго, и Донбассэнерго является законтрактованными и поставка антрацитового угля растет каждый день. Единственный, кто несколько тормозит, скажем, завершает тендерные процедуры, - это Центрэнерго. Но в связи с поездкой руководителя Центрэнерго в США, я думаю, вопрос обеспечения Центрэнерго полностью будет решен ", - добавил он.

Напомним, 14 июня Кабмин в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в энергетике, которое было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

В марте Кабмин продлил ЧП еще на 1 месяц. 12 апреля чрезвычайные меры были продлены во второй раз. 11 мая чрезвычайное положение было продлено третий раз.