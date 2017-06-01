Если бы контракт был плохим, то мы бы никогда не победили в арбитраже - Тимошенко

Тимошенко считает, что решение Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома" является бесспорным и весомой победой Украины, которая не могла бы быть достигнута без заключенных "газовых контрактов" 2009 года.

Об этом Лидер Партии ВО "Батьківщина" заявила на своем сайте.

"Украина выиграла Стокгольмский арбитраж по контракту 2009 года против Российской Федерации. Я искренне радуюсь этому и считаю, что это победа Украины", - заявила Тимошенко.

В то же время политик отметила, что нынешняя власть продолжает манипуляции вокруг того, что "газовые контракты" 2009 года, подписанные правительством Украины и Российской Федерации, были невыгодными для страны.

Она акцентировала, что именно "газовый контракт" 2009 года дал возможность Украине бороться в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома" и одержать победу.

"Если бы этот контракт был плохим, то мы бы никогда не победили бы в Стокгольмском арбитраже", - подчеркнула Лидер фракции "Батьківщина".

Как известно, в 2009 году премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко, 22 января того года она заключила с Владимиром Путиным газовые контрактына 10 лет вперед.

Контракт обязывал "Нафтогаз" покупать ежегодно 52 миллиарда кубов газа по формуле "take or pay". Формула предполагала, что украинская компания платит деньги за весь объем газа несмотря на то, берет она 52 млрд кубов, или вообще не поставляет топливо из РФ.

Ранее Гройсман уже неоднократно критиковал этот контракт и намекал, что обвиняет в его негативных последствиях и личной выгоде именно Юлию Тимошенко.

Гройсман заявлял, что в случае, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК "Нафтогаз" по иску "Нафтогаза" с российским "Газпрома" по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

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