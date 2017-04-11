Гройсман обещает передать Тимошенко России, если "Нафтогаз" проиграет "Газпрому"

В случае, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК "Нафтогаз" по иску "Нафтогаза" с российским "Газпрома" по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я не могу прогнозировать решение суда. Я думаю, что у нас достаточно прочная правовая позиция, но мы не можем предвидеть. Суд будет определяться, мы уважаем решение суда. Если мы выиграем - справедливость восстановится по отношению к Украине. Если не дай бог будет другое решение суда, это десятки млрд долларов, которые не могут быть предъявлены Украине... я не могу тут комментировать", - заявил он.

По словам Гройсмана, судебный процесс между "Нафтогазом" и "Газпромом" является следствием подписания контакта Тимошенко.

"И нам Россия все посчитала, что она поподписывала и поставила иск в суд на 40 млрд долларов. Ну придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, она и несет за это ответственность. Чего же за это должны платить все украинские граждане? Другого варианта нет", - заявил премьер.

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери или плати" на сумму 5,3 млрд долларов. Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмены запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска. Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.

В целом, взаимные претензии ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по договору купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов (без процентов – 36,7 млрд долларов и 14 млрд долларов) соответственно.