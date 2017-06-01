"Нафтогазу" всё равно придётся заплатить "Газпрому" – росСМИ

"Нафтогаз" должен будет заплатить порядка 1 миллиарда долларов, хотя по иску мог потерять 47 миллиардов.

Об этом сообщает российский "Коммерсант", основываясь на своих подсчётах.

Стокгольмский арбитраж в среду направил "Нафтогазу Украины" и "Газпрому" промежуточное решение по спору вокруг контракта от 2009 года на покупку газа.

Согласно этому решению, применение take-or-pay с 2012 года на 37 млрд долларов (без процентов и штрафов) отклонено. "Нафтогазу" разрешен реэкспорт в Европу купленного газа, будет произведен пересмотр цены с начала 2014 года на основе цен "европейского хаба" (газовой торговой площадки).

"Однако, исходя из этих данных, можно рассчитать примерные суммы платежей сторон. Поскольку ретроактивная корректировка цены не затрагивает 2013 год, "Нафтогазу", видимо, придется доплатить "Газпрому" около 550 млн долларов за газ, поставленный в ноябре-декабре", - отмечается в материале.

Это разница между контрактной ценой и "компромиссной" в 268 долларов за 1 тыс. кубометров, по которой "Нафтогаз" оплатил эти объемы в конце 2014 года в рамках "зимнего пакета" (договоренность Москвы, Киева и Еврокомиссии).

Остаются и оплаченные по той же цене объемы, поставленные в апреле--мае 2014 года, из цен реверса в третьем квартале 2014 года "Нафтогаз" должен доплатить около 518 млн долларов. А за период с четвертого квартала 2014 года до октября 2015 года уже "Газпром" должен вернуть "Нафтогазу" около 44 млн долларов.

Как отмечается, "Нафтогаз" формально окажется в минусе, но исход выглядит удачей для украинской компании, так как при буквальной трактовке контракта арбитражем потери были бы намного больше.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

Встречные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа были поданы в арбитраж в июне 2014 года, устные слушания были завершены в октябре 2016 г., а решение ожидается во втором квартале 2017 года.

По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов соответственно.

Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ (17,9 млрд долларов), претензии "Газпрома" – неоплаченные счета в части спорной цены за ноябрь 2013 г. - май 2014 гг. (2,9 млрд долларов) и оплата не поставленного газа по требованию "бери или плати" (42,8 млрд долларов).

Без учета штрафов и процентов претензии "Газпрома" на конец мая 2017 года составляют 34,5 млрд долларов за не поставленный газ по требованию "бери или плати" и 2,2 млрд долларов в части спорной цены в четвертом квартале 2013 года и втором квартале 2014-го, а требования "Нафтогаза" – 14,1 млрд долларов за переплату за газ, приобретенный с 20 мая 2011 года до октября 2015 года.

Напомним, 31 мая требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" были полностью отменены.

Гройсман рассказал о катастрофе, которая могла произойти из-за проигрыша "Нафтогаза" в суде.