Гройсман розповів про катастрофу, яка б сталася через програш “Нафтогазу” у суді

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав компанію Нафтогаз з перемогою.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Зі Стокгольму надійшла надзвичайно хороша новина. Нафтогаз отримав окреме рішення Стокгольмского трибуналу у провадженні проти Газпрому. Кабальні вимоги Газпрому щодо застосування формули "бери або плати" повністю відхилені!" – зазначив прем’єр.

За словами Гройсмана, контракт, підписаний за часів уряду Юлії Тимошенко, міг мати катастрофічні наслідки для України.

"Якщо б, не дай Бог, вимога Газпрому була б задоволена, збитки від зрадницької позиції тодішнього керівництва держави склали б ... більше 45 млрд доларів!" – зазначає політик.

"Тому усі ми сьогодні з нетерпінням чекали рішення. Я дякую усім тим, хто боровся за захист інтересів держави. Дякую команді Нафтогазу і вітаю усіх нас з цією великою перемогою", - додав прем’єр.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

Зустрічні позови "Нафтогазу" і "Газпрому" за контрактом на поставку газу були подані в арбітраж в червні 2014 року, усні слухання були завершені в жовтні 2016 року, а рішення очікується в другому кварталі 2017 року.

Станом на початок квітня 2017 року, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за договором купівлі-продажу газу з урахуванням штрафів і відсотків становили близько 45,7 млрд доларів і 17,9 млрд доларів відповідно.

Фінансові претензії "Нафтогазу" за контрактом включають в себе відшкодування переплати за газ (17,9 млрд доларів), претензії "Газпрому" - неоплачені рахунки в частині спірної ціни за листопад 2013 - травень 2014 рр. (2,9 млрд доларів) і оплата не поставленого газу на вимогу "бери або плати" (42,8 млрд доларів).

Без урахування штрафів і відсотків претензії "Газпрому" на кінець травня 2017 року становлять 34,5 млрд доларів за непоставлений газ на вимогу "бери або плати" і 2,2 млрд доларів в частині спірної ціни в четвертому кварталі 2013 року і другому кварталі 2014 го , а вимоги "Нафтогазу" - 14,1 млрд доларів за переплату за газ, придбаний з 20 травня 2011 року до жовтня 2015 року.

Сьогодні вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" були повністю скасовані.