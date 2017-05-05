Western Union прекращает переводы из РФ в Украину без открытия счета в банке
Международный оператор денежных переводов Western Union с 5 мая прекратит осуществление переводов из России в Украину без открытия банковского счета.
Об этом пишут "Ведомости".
Как отмечается, средства из России в Украину больше нельзя будет перевести без открытия банковского счета.
Причиной принятия Western Union такого решения стал закон о финансовых санкциях, принятый правительством Российской Федерации в ответ на санкции Украины против российских банков и платежных систем.
Указанный закон вступает в силу 5 мая.
Государственная Дума России 22 марта приняла закон, ограничивающий денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем.
Как сообщалось, все российские платежные системы, работавшие в Украине, попали в санкционный список.
Это означает, что украинцам теперь будет дороже переводить деньги внутри СНГ, где позиции российских платежных систем с их дешевыми тарифами были сильны уже много лет, пишет FinClub.
Освободившуюся нишу заполнят такие международные системы, как Western Union и MoneyGram.
Как сообщалось ранее, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрим".
По итогам 9 месяцев прошлого года, украинцы работающие за рубежом перечислили в Украину 3,259 млрд долларов, в том числе с РФ - 758 млн долларов.
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