Western Union прекращает переводы из РФ в Украину без открытия счета в банке

Международный оператор денежных переводов Western Union с 5 мая прекратит осуществление переводов из России в Украину без открытия банковского счета.

Об этом пишут "Ведомости".

Как отмечается, средства из России в Украину больше нельзя будет перевести без открытия банковского счета.

Причиной принятия Western Union такого решения стал закон о финансовых санкциях, принятый правительством Российской Федерации в ответ на санкции Украины против российских банков и платежных систем.

Указанный закон вступает в силу 5 мая.

Государственная Дума России 22 марта приняла закон, ограничивающий денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем.

Как сообщалось, все российские платежные системы, работавшие в Украине, попали в санкционный список.

Это означает, что украинцам теперь будет дороже переводить деньги внутри СНГ, где позиции российских платежных систем с их дешевыми тарифами были сильны уже много лет, пишет FinClub.

Освободившуюся нишу заполнят такие международные системы, как Western Union и MoneyGram.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрим".

По итогам 9 месяцев прошлого года, украинцы работающие за рубежом перечислили в Украину 3,259 млрд долларов, в том числе с РФ - 758 млн долларов.

Читайте также: Санкции — не помеха. Пять способов перевода денег из России