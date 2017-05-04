Экспорт электроэнергии вырастет в два раза - Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует экспорт электроэнергии в мае в объеме 583 млн кВт-ч, что почти в 2,1 раза больше, чем в мае-2016 (282,7 млн кВт-ч).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованному на сайте министерства прогнозному балансу ОЭС Украины на май 2017 года, экспорт украинской электроэнергии в Молдову в текущем месяце может составить 272 млн кВт-ч, в Польшу – 141 млн кВт-ч, с "Бурштынского энергоострова" – 170 млн кВт-ч.

Кроме того, баланс предполагает выработку в мае 11,608 млрд кВт-ч электроэнергии, в том числе АЭС – 6,7 млрд кВт-ч (доля – 57,72%), ГК ТЭС – 2,971 млрд кВт-ч (25,59%), ГЭС (в т.ч. по "зеленому тарифу") – 0,937 млрд кВт-ч (8,07%), ГАЭС – 0,15 млрд кВт-ч (1,29%), теплоэлектроцентралями и когенерационными установками – 0,619 млрд кВт-ч (5,33%), альтернативными источниками – 0,13 млрд кВт-ч (1,12%), блок-станциями – 0,101 млрд кВт-ч (0,87%).

Потребление электроэнергии (брутто) в мае-2017 ожидается в объеме 10,8 млрд кВт-ч.

Напомним, глава Минєнергоугля Игорь Насалик на заседании правительства заявил, что Украина нарастила производство электроэнергии на 4 миллиарда кВт/ч, несмотря на остановку пяти ТЭС.

Как известно, по состоянию на апрель в Украине остановились пять из шести ТЭС, работающих на дефицитном антраците.

Позже стало известно, что энергохолдинг ДТЭК планирует отказаться от потребления антрацита и перевести свои ТЭС на уголь газовой марки.