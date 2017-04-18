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В Україні вже зупинилися п'ять з шести ТЕС

Вівторок, 18 квітня 2017, 13:43

Слов'янська теплоелектростанція (Миколаївка, Донецька область) компанії Донбасенерго припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомили Liga.net у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Таким чином, п'ять з шести ТЕС зараз припинили роботу з метою економії антрациту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що роботу зупинили Трипільська і Зміївська ТЕС компанії Центренерго, а також Криворізька і Придніпровська ТЕС компанії ДТЕК.

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