ДТЭК хочет отказаться от антрацита - переходит на "газовый" уголь

Энергохолдинг ДТЭК планирует отказаться от потребления дефицитного антрацита и перевести свои ТЭС на уголь марки "Г".

Об этом в интервью ЭП сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Тимченко отметил, что во время последней встречи с владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым обсуждался вопрос увеличения добычи "газового" угля.

"Последний контакт был вчера (20 апреля, ЭП) по результатам поездки в "Добропольеуголь". Я был там два дня. Мы сейчас перестраиваем всю идеологию бизнеса на увеличение добычи марки "Г" чтобы заменить антрациты, потерянные на Донбассе", - сказал СЕО ДТЭК.

"Соответственно, я делился впечатлениями о том, какая ситуация в Доброполье, как мы можем увеличить добычу, сколько нужно инвестировать и так далее. В ситуации глубокого дефицита угля нужно принимать реальные действия, принимать быстрые решения, чтобы подготовиться к зиме", - заявил Тимченко.

По его словам, цена этого вопроса только по Доброполью в этом году – больше 1 млрд гривен.

"ДТЭК переходит на марку "Г". У нас на следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект и к отопительному сезону мы переведем два этих блока", - заявил гендиректор компании.

"К следующему отопительному сезону мы переведем всю Приднепровскую станцию на марку "Г". Криворожскую ТЭС сейчас считают — я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку "Г", а половину оставить на антраците", - подытожил Тимченко.

Напомним, 15 марта DTEK EnergyGroup заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Именно на захваченных предприятиях добывался дефицитный антрацит, который до этого поставлялся на ТЭС, находящихся на подконтрольной украинскому правительству территории.

По состоянию на 18 апреля в Украине остановились пять из шести ТЭС, работающих на дефицитном антраците.

Экономическая правда