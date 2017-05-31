Гройсман рассказал о катастрофе, которая могла произойти из-за проигрыша "Нафтогаза" в суде

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил компанию Нафтогаз с победой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из Стокгольма поступила очень хорошая новость. Нафтогаз получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против Газпрома. Кабальные требования Газпрома о применении формулы "бери или плати" полностью отклонены!" - отметил премьер.

По словам Гройсмана, контракт, подписанный во времена правительства Юлии Тимошенко, мог иметь катастрофические последствия для Украины.

"Если бы, не дай Бог, требование Газпрома было бы удовлетворено, убытки от предательской позиции тогдашнего руководства государства составили бы ... больше 45 млрд долларов!" - отмечает политик.

"Поэтому все мы сегодня с нетерпением ждали решения. Я благодарю всех тех, кто боролся за защиту интересов государства. Спасибо команде Нафтогаза и поздравляю всех нас с этой большой победой", - добавил премьер.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

Встречные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа были поданы в арбитраж в июне 2014 года, устные слушания были завершены в октябре 2016 г., а решение ожидается во втором квартале 2017 года.

По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов соответственно.

Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ (17,9 млрд долларов), претензии "Газпрома" – неоплаченные счета в части спорной цены за ноябрь 2013 г. - май 2014 гг. (2,9 млрд долларов) и оплата не поставленного газа по требованию "бери или плати" (42,8 млрд долларов).

Без учета штрафов и процентов претензии "Газпрома" на конец мая 2017 года составляют 34,5 млрд долларов за не поставленный газ по требованию "бери или плати" и 2,2 млрд долларов в части спорной цены в четвертом квартале 2013 года и втором квартале 2014-го, а требования "Нафтогаза" – 14,1 млрд долларов за переплату за газ, приобретенный с 20 мая 2011 года до октября 2015 года.

Сегодня требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" были полностью отменены.