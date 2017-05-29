OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 29 мая.

О Яндексе. СБУ проводит обыск в киевском и одесском офисах "Яндекс Украина" по статье "Государственная измена".

В СБУ сообщили, что Яндекс незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских пользователей.

Об IKEA. Председатель правления ЧАО "Мандарин-Плаза" утверждает, что шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена выйти на украинский рынок.

О Коломойском. Кипрская офшорная компания Triantal Investments, принадлежащая бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного Приватбанка.

О Мартыненко. Суд арестовал часть имущества экс-нардепа Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об НКРЭ. Президент Порошенко уволил с должностей двух членов Национальной комиссии регулирования энергетики.

О реструктуризации. Суд признал, что Министерство финансов незаконно отказалось раскрыть детали реструктуризации долгов на 23 миллиарда долларов в 2015 году.

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