IKEA планує зайти в Україну

Голова правління ПрАТ "Мандарин-Плаза" стверджує, що шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA має намір вийти на український ринок.

Про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький.

За його словами, IKEA може стати орендарем найбільшого в країні торговельно-розважального центру "Південний" площею 450 тис. кв. м, початок будівництва якого запланований на кінець 2017 року.

"Крім того, IKEA дивиться в наш бік. Їхні наміри вже озвучені, представники спеціально сюди приїжджали, зустрічалися. Тобто, вже є велика ймовірність їх приходу", - сказав Черницький, додавши, що орендарями нового ТРЦ стануть й інші міжнародні оператори, "яких в Україні всі давно чекають".

Черницький повідомив, що бізнесмен Вагіф Алієв купив право на земельну ділянку з "Льодовим стадіоном" на вул. Глушкова, 9 у Голосіївському районі Києва під будівництво найбільшого в Україні ТРЦ зі спортивним комплексом.

Алієв є інвестором і власником таких столичних ТРЦ, як Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall.

ПрАТ "Мандарин Плаза" створено в 2000 році. Провадить девелоперську діяльність у сегменті будівництва та експлуатації торговельно-офісних центрів.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, єдиним акціонером підприємства є приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Стадсіс АБ" (100%, Мальмо, Швеція). Кінцевим бенефіціаром зазначений Вагіф Алієв.

Нагадаємо, у 2015 керівництво компанії IKEA заявляло, що не збирається виходити на український ринок.