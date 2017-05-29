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Офшор Коломойського та Боголюбова подав у суд на НБУ, Мінфін і Приватбанк

Понеділок, 29 травня 2017, 13:05

Кіпрська офшорна компанія Triantal Investments, що належить бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, подала два позови до Окружного адміністративного суду Києва проти Національного банку, Міністерства фінансів і націоналізованого Приватбанку.

Про це стало відомо з реєстру судових справ Окружного адміністративного суду Києва.

Triantal Investments, яка володіла 16,7362% акцій Приватбанку, подала позови 22 травня.

Компанія вимагає визнати незаконними дії відповідачів. Про що йде мова в позовах і чого вимагає компанія Triantal Investments поки не відомо.

Нагадаємо, частка компанії Triantal Investments Ltd до націоналізації Приватбанку становила 16,7362% акцій банку. У Коломойського знаходився у власності пакет з 41,6572% акцій, у Боголюбова - 33,2525%.

18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку" і купівлі Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

Економічна правда

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