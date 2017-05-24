OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости среды, 24 мая.

О Приватбанке. Генеральная прокуратура проводит обыски по месту жительства бывших руководителей Приватбанка, а сам Приват собирается подавать апелляцию и обжаловать решение суда относительно "денег Суркисов".

О бизнесменах. Грановскому сообщили о подозрении. Не депутату. Бизнесмену.

Об обысках. Силовики проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях в рамках одномоментной антикоррупционной операции.

О Курченко. Матиос заявил о задержании "смотрящего" за бизнесом Курченко, а сам Курченко поставляет сырье на отобранные у Ахметова предприятия.

О предпринимательстве. Кабмин одобрил стратегию развития предпринимательства до 2020 года.

Об энергетике. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассказал, когда в Украине исчезнут убыточные шахты.

Об угле. Кабмин принял концепцию реформирования угольной отрасли.

Об УЗ. "Укрзализныця" повысит тарифы на грузоперевозки на 22,5%.

Об Apple. Основатель Apple посетит Украину.

Тексты дня.

Переломный момент: что будет с Украиной через три года

Для успешного будущего Украина должна сделать четыре шага — внедрить пенсионную и земельную реформы, запустить приватизацию и завершить реформу налоговой сферы.

Меж водой и сушей: как вернуть украинские порты к жизни

Как Украине привлечь масштабные инвестиции в портовую сферу, и почему изменений в законодательстве для этого мало.

Субсидии по-новому: для людей или монополистов

Правительство снизило социальные нормативы на тепло, электроэнергию и газ, которые учитываются при определении размера субсидии. Подсластить пилюлю призвано решение о монетизации остатков субсидий. Хватит ли в бюджете на это денег?