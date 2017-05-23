Сайт ProZorro возобновил работу
Вторник, 23 мая 2017, 13:34
Сайт системы электронных госзакупок ProZorro возобновил работу, неполадка была на стороне хостинг провайдера.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов, передает Zn.ua.
Как отметил Нефедов, временные неполадки с сайтом никак не отразились на проводимых в системе тендерах.
Напомним, что сегодня утром при загрузке сайта появлялось сообщение об ошибке.
Ранее Нефёдов рассказал, как депутаты пытаются "убить" Систему публичных электронных закупок ProZorro
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