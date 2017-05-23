Все разделы
Укр / Рус

Сайт ProZorro возобновил работу

Вторник, 23 мая 2017, 13:34

Сайт системы электронных госзакупок ProZorro возобновил работу, неполадка была на стороне хостинг провайдера.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов, передает Zn.ua.

Как отметил Нефедов, временные неполадки с сайтом никак не отразились на проводимых в системе тендерах.

Напомним, что сегодня утром при загрузке сайта появлялось сообщение об ошибке.

Ранее Нефёдов рассказал, как депутаты пытаются "убить" Систему публичных электронных закупок ProZorro

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Prozorro
Материалы по теме
Сайт ProZorro не работает 23 мая 2017, 09:24
ProZorro сэкономила больше 16,7 миллиарда гривен 13 мая 2017, 18:41
Госпредприятия будут продавать через ProZorro 11 мая 2017, 15:50
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте