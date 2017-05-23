Сайт ProZorro возобновил работу

Сайт системы электронных госзакупок ProZorro возобновил работу, неполадка была на стороне хостинг провайдера.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов, передает Zn.ua.



Как отметил Нефедов, временные неполадки с сайтом никак не отразились на проводимых в системе тендерах.

Напомним, что сегодня утром при загрузке сайта появлялось сообщение об ошибке.

Ранее Нефёдов рассказал, как депутаты пытаются "убить" Систему публичных электронных закупок ProZorro