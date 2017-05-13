Нефедов рассказал, как депутаты пытаются "убить" ProZorro

В проект закона об основах обеспечения кибербезопасности Украины внесены правки, которые могут "убить" Систему публичных электронных закупок ProZorro.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"В феврале депутат "Видродження" Виктор Бондар уже пытался убить ProZorro через правки в законопроект О доверительных услугах. Не вышло", - написал Нефедов.

По его словам, в субботу "точно эти же правки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) были найдены уже одобренными ко второму чтению в законопроекте о кибербезопасности".

Нефедов также объяснил, в чем заключается суть указанных поправок: "Делается законодательная коллизия - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. На е-площадки и другую инфраструктуру закупок распространяется определение "критической инфраструктуры", то есть их теперь контролируют силовики".

Кроме этого, сообщает заместитель министра, е-площадка сам решает, необходимо ли обеспечение тендера, в том числе может потребовать его застраховать.

"Цены на услуги, в том числе на это страхование, е-площадка устанавливает самостоятельно - (сейчас они регулируются Кабмином). Вишенка на торт - еще и облачные вычисления задели этим. Ну и все это под соусом безопасности, конечно же", - подытожил Нефедов.

Напомним, проект закона о кибербезопасности в первом чтении Верховная Рада приняла 20 сентября 2016 года.

Экономическая правда