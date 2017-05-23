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Сайт ProZorro не работает

Вторник, 23 мая 2017, 09:24

Работа сайта системы электронных закупок ProZorro заблокирована.

При загрузке появляется сообщение об ошибке.

 

"Центральная база данных работает в штатном режиме, доступ в кабинеты заказчиков и бизнеса как работал, так и работает через авторизованные площадки, не работает только портал prozorro.gov.ua", - сообщили ЭП в пресс-службе ProZorro.

На вопрос о том, по каким причинам не работает портал, в ProZorro ответили: "По техническим причинам. Проводятся работы по восстановлению доступа. Когда он будет восстановлен пока еще неизвестно".

"Не работает только портал, ЦБД как работала, так и работает, доступ в кабинеты через площадки есть, аукционы проводятся, объявления о покупке можно подать", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что общая экономия по завершенным закупкам, которые осуществлялись через систему электронных закупок ProZorro, превысила 16,7 млрд гривен.

Экономическая правда

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Prozorro
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