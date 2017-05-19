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После блокировки "ВКонтакте" аудитория Facebook за сутки выросла на 35%

Пятница, 19 мая 2017, 18:10

После того, как провайдеры начали блокировать доступ к российским онлайн-сервисам, украинская аудитория Facebook за день выросла примерно на 35%.

Об этом говорится в данных TNS KANTAR.

"Проанализировав данные TNS KANTAR CMeter за второй день после объявления о блокировании российских ресурсов, становится четко видна тенденция устойчивого роста охвата Facebook", - говорится в сообщении TNS Ukraine.

Как отмечают аналитики, которые в реальном времени отслеживают изменения охвата сайтов в украинском сегменте интернета, больше всего Facebook прирастает на востоке, через изначально низкие показатели.

Скорее всего реагируют на нововведение пользователи в возрасте 14-20 лет.

Кроме того, социальная сеть Google+ почти удвоила дневное охват аудитории.

Сообщается, что по убыванию охвата СМИ видно, что информационный ажиотаж пошел на спад.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".

Пресс-служба украинского офиса утверждает, что "ВКонтакте" всегда обходили политику стороной и назвали себя самой популярной социальной сетью в Украине.

По информации ЭП, на сайт Вконтакте каждый месяц заходит 15,8 млн уникальных пользователей.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Экономическая правда

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