Украина возобновила действие пошлин на российские удобрения

18 мая Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Отныне, пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАСа происхождением из РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основные выводы МЭРТ о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений происхождением из РФ свидетельствуют о наличии факта демпинга.

"Также выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украине по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины", - сообщает пресс-служба.

"Учитывая то, что РФ является основным поставщиком удобрений в Украину (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем", - отмечает МЭРТ.

В то же время, заявляют в пресс-службе, члены МКМТ осознают тот факт, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители и необходимо учитывать их позицию при введении антидемпинговых мер.

"Поэтому в целях обеспечения продовольственной безопасности существует необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других). Следовательно, 18 мая правительство также приняло проект закона, который определит нулевую ставку пошлины для ввоза на территории Украина минеральных удобрений азотной группы", - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу на следующий день после публикации сообщения в "Урядовом курьере".

Напомним, за введение антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений выступал Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, который является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений Украины.

В свою очередь в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.

Экономическая правда