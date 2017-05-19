Кабмин подал кассационную жалобу по делу Юзовской площади

Кабинет министров подал в Высший административный суд кассационную жалобу на решения судов предыдущих инстанций, которые удовлетворили иск компании Yuzgaz B.V. и признали противоправным отказ правительства уступить нидерландской компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

Об этом говорится в сообщении Высшего админсуда в системе "Судебная власть Украины".

В частности, 20 марта суд первой инстанции признал незаконным и отменил протокольное решение правительства №46 от 2 ноября, которым Кабмин "поддержал предложение министра энергетики Игоря Насалика касательно отказа ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязательств, обозначенных СРП по разработке участка Юзовского".

Это же решение 8 мая подтвердил Киевский апелляционный административный суд.

По убеждению суда, правительство было обязано оформлять любое решение по уступке доли в СРП в форме распоряжения, а не протокольного решения, как это было им сделано.

Более того, судом было установлено, что правительство не получало никаких предложений по этому вопросу от министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Суд также обязал Кабмин "продолжить рассмотрение запроса компании Yuzgaz B.V. и ООО "Надра Юзовская" от 4 августа 2016 о получении согласия на уступку доли в СРП".

При этом статьей 26 закона "О соглашениях о разделе продукции" предусмотрено, что отсутствие какого-либо ответа Кабмина по истечении 90-дневного срока с момента получения запроса (этот срок истек 2 ноября 2016) считается автоматическим предоставлением согласия на уступку доли в СРП.

Как сообщалось, в октябре 2015 года ООО "Надра Юзовская" (контролируется НАК "Надра Украины") объявила новый конкурс по привлечению инвестора для реализации СРП по Юзовской площади вместо компании Shell, которая отказалась от участия в этом проекте.

Победителем конкурса в конце июля текущего года была объявлена компания Yuzgaz B. V.

Yuzgaz B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и добычи углеводородов в пределах участка Юзовской площади на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с правительством Украины.

Emerstone Energy входит в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослава Кинаха (Jaroslav Kinach).

В 1990 годах Кинах возглавлял представительство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине.

Юзовский участок недр находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории двух областей: Донецкой и Харьковской.

Площадь участка составляет 7 886 кв. км.

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