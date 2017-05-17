Ryanair начнет полеты из Львова в Мемминген в сентябре

Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair начнет полеты из Львова в Мемминген (Германия) в сентябре текущего года, а не в конце октября, как планировала ранее, ввиду большого спроса на этот маршрут со стороны украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ryanair.

"Ryanair отпраздновал свой новый маршрут Львов – Мемминген, начав продажу билетов по цене от 19,99 евро для поездок в сентябре и октябре. Эти места с низкими тарифами доступны для бронирования на сайте Ryanair.com до полуночи 18 мая", – сказано в сообщении.

По словам менеджера по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе Ольги Павлонки, рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

"Ryanair рад объявить, что новый маршрут Львов – Мемминген, который будет осуществляться два раза в неделю, запустит на два месяца раньше, чем планировалось, и предложит украинским бизнесменам и отдыхающим самые низкие цены на авиабилеты", – заявила Павлонка.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Ирландский лоукостер смог договориться с аэропортом Борисполь о сотрудничестве.

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