Украинцы будут летать дешевле. Это правда?

Что случилось? На прошлой неделе и Министерство инфраструктуры, и международный аэропорт Борисполь объявили об инициативах, которые должны привести к снижению цены билета для пассажира. Вместе с тем, в пятницу, крупнейшая национальная авиакомпания МАУ объявила о том, что вводит low-cost тарифы. Учитывая, что Борисполь – крупнейший украинский аэропорт, пропускающий через себя максимальное количество пассажиров, а МАУ – крупнейшая авиакомпания, все ведет к тому, что снижение цен на авиаперевозки почувствуют многие.

Что предлагает министерство инфраструктуры? Министерство подготовило проект приказа, снижающего размер сбора за обслуживание пассажиров в аэропорту "Борисполь" с 17 до 13 долларов. Именно такой сбор существовал в Борисполе до 2008 года. "За каждого отправленного пассажира, в 2008 этот тариф составлял 13 долларов и был изменен в связи с необходимостью модернизации терминальной инфраструктуры аэропорта. Однако терминал давно построено, а сбор остался, и этот сбор является самым высоким среди аэропортов Украины", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В данный момент, это всего лишь проект, который может вступить в силу только в начале июля этого года и только после того как пройдет ряд регуляторных процедур.

Говорят, что цена опустится всего на 4 долларов? Формально да. С другой стороны, в МИУ рассчитывают, что снижение размера сбора до 13 долларов, позволит привлечь в Украину новые авиакомпании, европейские лоукосты, что повлияет и рост конкуренции среди авиакомпаний, на увеличение количества рейсов, а как следствие, рост пассажиропотока.

Сколько вообще эти сборы занимают в структуре стоимости билета? Не так много. Так, на примере структуры стоимости авиабилета по маршруту Киев – Лондон – Киев (через Франкфурт) можно увидеть, что по большей части цена зависит от тарифов, которые устанавливает авиаперевозчик и топливного сбора. Нажмите для увеличения MEDIUM.COM

Что предлагает руководство Борисполя? Для того чтобы снизить цену билета, аэропорт разработал новую стимулирующую систему скидок для привлечения авиаперевозчиков. Идея простая: аэропорт готов давать авиакомпаниям скидки, за то что те наращивают пассажиропоток и открывают новые маршурты, но взамен просит отразить эту скидку в цене билета. Так, Борисполь обещает авиакомпаниям скидку по сбору за посадку-взлет и пассажирскому сбору до 80% при открытии нового международного рейса. Новым направлением считается аэропорт, куда авиакомпании не летали 4 года и который находится на расстоянии 100 км. Скидка в 80% действует только первый год и за каждый последующий снижается на 20%. Также авиакомпании получают скидку по пассажирскому сбору до 80% за привлечение трансферных пассажиров. Кроме того, авиакомпания предоставляет скидку по пассажирскому сбору до 40% при увеличении количества перевезенных пассажиров.

И как это скажется на конечной стоимости билета? По словам главы аэропорта Борисполь Павла Рябикина, чтобы авиакомпании могли присоединиться к данной системе скидок, они должны обеспечить снижение цены авиабилета. Нет снижения цены — нет скидок. "Я не берусь назвать какие-то точные цифры, на сколько произойдет снижение, но надеюсь, что все мы это почувствуем", - добавил Рябикин. В Борисполе надеются, что все крупные авиакомпании, летающие из аэропорта, будут готовы работать по этой системе.

Что предложила компания МАУ? МАУ, в свою очередь, ввела новый тариф low-cost с дополнительными ограничениями и одновременно значительно снизили цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы. Главный минус — билеты low-cost нельзя будет вернуть или обменять даже со штрафом, а их оформление должно быть произведено не позже чем за 180 дней до вылета. Самыми дешевыми билетами смогут воспользоваться те, кто планирует перелет за 10 месяцев. Также, чтобы воспользоваться дешевыми тарифами, нужно брать билет в обе стороны. Бесплатно пассажир сможет взять с собой только ручную кладь весом до 7 кг. С другой стороны, МАУ сможет предложить 500 тысяч билетов в год по специальной цене. Для примера, Ryanair в этом году планирует перевезти всего 250 тысяч пассажиров. При этом, если говорить о ценах на билеты, то они действительно стали значительно дешевле.

Можно пару примеров? Билеты по направлению Киев – Прага – Киев можно найти за 1333 грн, Киев – Амстердам – Киев – за 1600 грн, Киев – Мадрид – Киев – за 2125 грн, Киев – Париж – Киев – за 2650 грн. Стоимость билетов по лоукост-тарифу МАУ при полетах за границу, например, будут стартовать с 21 доллара. Правда, такие цены действуют при покупке билета за 10 месяцев и более от даты вылета, не включают в себя питания и багаж, за исключением 7 кг ручной клади. Первые новости о снижении цен МАУ вызвали небывалый ажиотаж, из-за чего сайт даже какое-то время лежал.

А как насчет внутренних перелетов? В МАУ снизили цены и на них до уровня "проезда в фирменном вагоне купе". Билеты Киев-Львов на январь 2018 года доступны в продаже по цене 774 грн. в обе стороны. Слетать из Киева в Днепропетровск и обратно также в январе 2018 года можно за 1004 грн. В такую же сумму обойдутся авиабилеты на рейсы между Киевом и Одессой.

Что их всех подтолкнуло к снижению цен на билеты? Как в прошлом году Uber повлиял на рынок такси, заставив отечественных конкурентов улучшить сервис, запустить приложения для смартфонов и ввести услугу безналичной оплаты, так и на рынок авиаперевозок повлиял приход ирландского лоукостера Ryanair. Поскольку авиакомпания не хочет платить больше 7,5 доллара за аэропортовый сбор, МИУ и Борисполю пришлось действовать таким образом, чтобы дать ирландскому лоукостеру возможность платить столько, сколько он хочет. Кроме того, надо было избежать неприятностей с другими авиакомпаниями и предоставить равные условия для всех авиаперевозчиков. МАУ же пошла на шаг со скидками ради того, чтобы не терять пассажиров и успешно конкурировать с западными лоукостерами.

Кто выиграет и проиграет от снижения цен? В первую очередь, выиграет пассажир, получив возможность летать дешевле. Также выиграют авиакомпании, в первую очередь МАУ, которая перевезла в прошлом году около 6 млн пассажиров. Для Борисполя снижение прибыли окажется существенным и по словам Рябикина, финансовый план на следующий год придется менять. Вместе с этим, в аэропорту надеются на то рост пассажиропотока, который компенсирует потери. Также аэропорт планирует наращивать доходы за счет неавиационных сборов.