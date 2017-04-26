Ryanair та "Бориспіль" домовились - Омелян

Ірландський лоукостер зміг домовитися з аеропортом Бориспіль про співпрацю.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на засіданні уряду.

"Вони будуть літати з" Борисполя "і" Львова ". Вчора були успішні переговори цих аеропортів з керівництвом компанії Ryanair. Ми продовжуємо роботу за графіком", - сказав Омелян.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень.

Загалом новина про "Бориспіль" була неочікуваною, оскільки перед цим в українських ЗМІ пройшла новина про те, що в коді сайту авіакомпанії була знайдена згадка про аеропорт Жуляни.

Пізніше з’явилася інформація, що міжнародний аеропорт Бориспіль поки не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Проте, Авіаперевізник Ryanair оголосив про відкриття маршрутів зі Львова і Києва на два місяці раніше запланованого.

Пізніше, гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявив, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що на даному етапі альтернативи аеропорту Бориспіль для польотів лоукостера Ryanair немає.

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Раніше ЕП також писала про плани Ryаnair в Україні.

Економічна правда