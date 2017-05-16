Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия Международного валютного фонда приехала в Киев.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель киевского офиса МВФ.

По его словам, миссия будет работать в Украине до 25 мая.

Среди вопросов, которая миссия МВФ должна обсудить, - пенсионная реформа, изменения в налоговой и таможенной политике, прогресс в возмещении НДС и выполнение бюджета.

Как известно, последний раз миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября 2016 года.

Результатом ее работы стало выделение Украине транша на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.

Ранее ЭП со ссылкой на министра социальной политики Андрея Реву сообщала, что 16 мая в Украину прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе.

Напомним, согласно тексту меморандума между Украиной и МВФ, пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года.

МВФ заявил, что Украина не может позволить себе медлить со всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.

В свою очередь, премьер-министр Гройсман уверил, что в пенсионной реформе, которую Кабинет министров подаст на рассмотрение парламента, нет ни одного параметра о повышении пенсионного возраста.

Министр финансов Александр Данилюк также подтвердил, что Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы. Позже он заявил, что законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в парламент в течение одного-двух месяцев.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда.