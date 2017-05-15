Фонд госимущества обжаловал решение судов по долгу ОПЗ перед Ostchem

Фонд госимущества 13 мая подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел на вердикт Апелляционного суда Одесской области о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплате ОПЗ 193 млн долларов долга компании Ostchem Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ в понедельник.

"Фонд просит суд принять его кассационную жалобу к производству и отменить постановления Южного городского суда и Апелляционного суда Одесской области по долгу ОПЗ, а также передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – сообщили в пресс-службе.

И.о. главы Фонда Дмитрий Парфененко после вынесения 10 мая этого года апелляционным судом вердикта по долгам ОПЗ заявил, что оно фактически открывает путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия.

Руководитель ФГИ на заседании Кабмина 11 мая сообщил, что ведомство готовит кассационную жалобу и серию технологических шагов, которые сделают невозможным банкротство предприятия.

О недопустимости банкротства ОПЗ и необходимости его приватизации затем заявили премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

Как сообщалось, Южный городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство Ostchem о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение в Украине частичного арбитражного решения Стокгольмского арбитража по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem 193,26 млн долларов основного долга и 57,98 млн долларов начисленной пени.

Этот вердикт затем подтвердил Апелляционный суд Одесской области.

Как известно, Стокгольмский арбитраж принял соответствующее решение 11 октября 2016 года.

Согласно октябрьскому решению Стокгольмского арбитража, ОПЗ обязан вернуть Ostchem 193,36 млн долларов основного долга, 57,8 млн долларов - начисленной пени за просрочку платежей.

Кроме этого, по данным ЭП, на сумму задолженности ОПЗ, по решению Стокгольмского суда, с 12 июня 2016 будет начисляться 7,5% годовых - как плата за пользование деньгами.

До 31 декабря 2016 года ставка будет на уровне 7,5%, с 1 января 2017 она может быть пересмотрена. Также международный суд обязал завод возместить судебные расходы компании Ostchem - 670 тыс. евро, и услуги арбитража - 240 тыс. евро.

Напомним, Ostchem с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода.

Долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года.

Именно в этот период "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл.

Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.