Порошенко увидел кардинальные изменения в строительстве дорог
Президент Петр Порошенко заявил, что за последние два года в Украине происходит кардинальное изменение со строительством и ремонтом дорог.
Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в воскресенье.
"За последние два года происходит настоящее кардинальное изменение со строительством и ремонтом дорог. Прежде всего, это делается за счет эксперимента, который был введен, когда превышение средств от таможни направляется на дорожное строительство тогда только западных областей", - сказал президент.
Он напомнил, что "в этом году этот эксперимент был распространен на все области Украины, и способствует борьбе с коррупцией на таможне".
"Кроме того, я благодарю парламентскую коалицию, когда средства от репрофайлинга государственных обязательств также будут направлены на строительство дорог. И уверен в том, что это будет касаться многих дорог", - подытожил президент.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что треть дорог в Украине строится некачественно.
Гройсман также заявил о намерении обратиться в Национальное антикоррупционное бюро для расследования коррупционных откатов на дорожном строительстве.
Как известно, на ремонт дорог в этом году планируется направить около 35 млрд гривен.
Экономическая правда
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