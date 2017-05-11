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У власти есть "предпочтительный" кандидат на должность главы НБУ - Данилюк

Четверг, 11 мая 2017, 20:45

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что власти рассматривают несколько кандидатов на должность главы НБУ, один из которых - "предпочтительный".

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Имя наиболее вероятного кандидата министр не назвал, сославшись на то, что решение должно быть принято президентом.

В то же время, по словам министра, председатель правления Райффайзен банка Аваль Владимир Лавренчук "обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным" главой НБУ.

По его словам, новый руководитель Национального банка будет назначен к сентябрю.

Напомним, что с 11 мая Валерия Гонтарева прекратила исполнять обязанности главы Национального банка и ушла в отпуск. Руководит Нацбанком на временных основаниях ее первый заместитель Яков Смолий.

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НБУ Данилюк Гонтарева
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