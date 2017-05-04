Гонтарева уйдет в длительный отпуск - СМИ

Глава Национального банка Валерия Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.

Об этом "Українським новинам" сообщил источник, осведомленный о планах главы НБУ.

По информации собеседника, отпуск Гонтаревой может продолжится около 2 месяцев.

Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий. По информации агентства, он лично пообещал Президенту не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.

Как сообщалось, 10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.

Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его Президентом и Верховной Радой.