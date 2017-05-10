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Гонтарева назначила Смолия и.о. главы НБУ

Среда, 10 мая 2017, 10:20

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы НБУ своего первого заместителя Якова Смолия.

Об этом она сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я объявила всем, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, и он будет выполнять эти обязанности, пока не назначат нового главу", – сказала Гонтарева.

Она уточнила, что заявление об отставке по собственному желанию она подала президенту 6 апреля.

"А 10 апреля я, как и обещала, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет мой последний рабочий день", - напомнила Гонтарева.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка. Глава НБУ также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Радой.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Яков Смолий будет выполнять функцию руководителя регулятора.

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НБУ Гонтарева
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