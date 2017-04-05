Поступили средства от МВФ и ЕС - резервы выросли до 16,7 миллиарда
Объем международных резервов вырос до 16,7 млрд долларов - максимального уровня с середины 2014 года - благодаря поддержке внешних партнеров.
Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Во-первых, 5 апреля на счет Национального банка для пополнения международных резервов поступил очередной транш по программе расширенного финансирования Международного валютного фонда.
Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долларов поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн специальных прав заимствования, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов.
Во-вторых, Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.
Как следствие, международные резервы выросли с уровня 15,1 млрд долларов по итогам марта до 16,7 млрд долларов по состоянию на сегодня.
"Такой объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает регулятор.
Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы EFF и принял решение о выделении четвертого транша финансовой помощи.
Экономическая правда
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