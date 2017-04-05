Поступили средства от МВФ и ЕС - резервы выросли до 16,7 миллиарда

Объем международных резервов вырос до 16,7 млрд долларов - максимального уровня с середины 2014 года - благодаря поддержке внешних партнеров.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Во-первых, 5 апреля на счет Национального банка для пополнения международных резервов поступил очередной транш по программе расширенного финансирования Международного валютного фонда.

Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долларов поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн специальных прав заимствования, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов.

Во-вторых, Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.

Как следствие, международные резервы выросли с уровня 15,1 млрд долларов по итогам марта до 16,7 млрд долларов по состоянию на сегодня.

"Такой объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает регулятор.

Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы EFF и принял решение о выделении четвертого транша финансовой помощи.

Экономическая правда