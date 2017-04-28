Укргаздобыча не может иметь проблем с СБУ - гендиректор

Председатель правления Укргаздобычи Олег Прохоренко утверждает, что компания не имеет и не может иметь проблем с правоохранительными органами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У УГД нет и не может быть проблем с работой СБУ, ГПУ, НАБУ и другими. Мы все делаем свое дело в пользу государства", - написал он.

По мнению Прохоренко, СБУ прилагает большие усилия для повышения обороноспособности страны.

"Я знаю (но не могу озвучить) несколько примеров такой работы, которая реально защитила УГВ, Нафтогаз и всех нас. Будьте уверены - СБУ знает, как защитить безопасность нашей страны. Поверьте, если бы не СБУ в том числе, мы все увидели настоящую гибридную войну и война против Украины могла бы уже давно кончиться не в нашу пользу", - уверяет он.

Однако, председатель правления осуждает публичные обыски, которые вызывают резонанс в обществе:

"Но - если бы была информация об угрозе от определенного программного обеспечения, не надо было устраивать публичные акции с мероприятиями в компании, изъятием техники, с обвинениями в работе "нелегального ПО" которое было официально купленное на публичных торгах в ПроЗорро".

Прохоренко считает, что следствие по делу "нелегального программного обеспечения" необходимо проводить "тихо".

"Надо было тихонько позвонить мне или нашим руководителям, сообщить, что есть риск такой угрозы и попросить чтобы мы эти риски предупредили. И раньше мы реагировали и предупреждали угрозы", - заявил он.

"Именно публичный характер обысков и изъятия техники дают повод медиа и сетям сейчас говорить о каких-то целенаправленных действих СБУ, которые далеки от предупреждения рисков, о давлении на Драгон Капитал, на Укргаздобычу, и, на мой взгляд, дискредитируют работу профессиональной структуры", - резюмировал Прохоренко.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах ОАО "Укргазвыдобування". Они проводятся по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов.

Как известно, 26 апреля в офисе инвестиционной компании Dragon Capital работники СБУ провели обыски и изъяли технику.

В ведомстве заявили, что обнаружили восемь компаний которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства.

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Экономическая правда