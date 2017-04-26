В Dragon Capital рассказали об обысках СБУ

В компании Dragon Capital проходят обыски из-за нелегального использования программного обеспечения.

Об этом заявили в пресс-службе Dragon Capital.

"Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. СБУ проводит обыски и говорит, что оно нелегальное и может быть использовано для негласного получения информации. Но при этом компания все легально и официально купила на рынке", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, обыски начались полчаса назад.

Ранее, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией вокруг обысков.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году в Киеве.

Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

Экономическая правда