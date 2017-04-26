OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 26 апреля.

Об обысках в Dragon Capital. "Мне только что сообщили, что проходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Ну как на это реагировать? Вынимают там технику и так далее", - сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

"Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. СБУ проводит обыски и говорит, что оно нелегальное и может быть использовано для негласного получения информации. Но при этом компания все легально и официально купила на рынке", - заявили в пресс-службе Dragon Capital.

При этом генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала не исключает, что обыски СБУ могут быть связаны с давлением по делу Skymall.

А СБУ заявила, что выявила восемь компаний, среди которых инвестиционная компания Dragon Capital, которые использовании запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства.

Затем в Dragon Capital заявили, что обыски СБУ касались программы контроля рабочего времени сотрудников компании, которая была признана "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства.

Об обысках в "Укргазвыдобування". "Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему ProZorro. Подобные действия могут дестабилизировать работу УГВ. Компания сотрудничает с представителями СБУ", - заявили в компании "Укргазвыдобування".

О "Тедис Украина". "Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн гривен перечислены в госбюджет Украины. Также ГПУ получило документы о начале процесса смены бенефициаров компании Тедис - граждан РФ. Уголовное производство продолжается", - написал генпрокурор Юрий Луценко.

Также Генеральная прокуратура сообщила о подозрении генеральному директору дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина".

О монетизации субсидий. Уже до сентября семьи, которые сэкономили Украине деньги по субсидиям на газ и электроэнергию, получат от государства до 700 гривен компенсации.

А тут можно почитать о том, что надо знать про обновленную программу жилищных субсидий.

Об Ryanair. "Они будут летать из "Борисполя" и "Львова". Вчера были успешные переговоры этих аэропортов с руководством компании Ryanair. Мы продолжаем работу по графику", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

О "Нафтогазе". Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направит 13,2 миллиарда гривен дивидендов в государственный бюджет по итогам своей деятельности за 2016 год.

Об УЗ. В 2016 году Укрзализныця понесла убытков на более чем 7 миллиардов гривен.

Об ОРДЛО. Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области при погашении долга.

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