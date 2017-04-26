У Dragon Capital пояснили, через який "шпигунський" софт до них прийшла СБУ

Обшуки СБУ в офісі ТОВ "Драгон Капітал" стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.

Про це йдеться у повідомленні Dragon Capital на сторінці в Facebook.

"Сьогодні співробітниками СБУ проводився обшук в офісі "Драгон капітал" на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва у кримінальному провадженні щодо незаконного придбання або збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконного їх використання", - йдеться у повідомленні.

"Як з’ясувалось, програмне забезпечення, що офіційно придбане "Драгон капітал" у 2015 році в української компанії "Стахановець ПРО" (правовласник ПО) та планувалось до використання як система контролю робочого часу працівників, було у 2016 році визнано "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження", - заявили у прес-службі.

Як наголошується, "співробітники СБУ мали намір вилучити всю комп’ютерну техніку компанії, що практично призвело б до зупинення діяльності компанії, в першу чергу як торговця цінними паперами та депозитарної установи".

"Завдяки реагуванню з боку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, інших публічних діячів та засобів масової інформації в подальшому обшук пройшов без порушень та силового тиску з боку співробітників СБУ і компанія працює в звичайному режимі", - наголосили у компанії.

Раніше цього дня в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital працівники СБУ провели обшуки та вилучили техніку.

В СБУ заявили, що Dragon Capital використовувала заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній, які працюють в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг і надають повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.

Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями і борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі інвестиції і управління активами.

Компанія заснована у 2000 році в Києві.

У 2007-2017 рр. міноритарним пакетом Dragon Capital володів Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.

Томаш Фіала, голова інвестиційної компанії Dragon Capital є також президентом Європейської Бізнес Асоціації та інвестором видання "Новое время".

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Економічна правда