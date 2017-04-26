"Тедис Украина" начала процесс смены бенефициаров - Луценко

Дистрибьютор табачных изделий компания "Тедис Украина" начала процесс смены бенефициаров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в среду происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис.

"Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн гривен перечислены в госбюджет Украины", - написал Луценко.

"Также ГПУ получило документы о начале процесса смены бенефициаров компании Тедис - граждан РФ. Уголовное производство продолжается", - подытожил генпрокурор.

Как известно, скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта.

31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП.

Экономическая правда