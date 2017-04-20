Глава Борисполя предложил Ryanair альтернативный аэропорт

Глава международного аэропорта Борисполь считает, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов), а не Борисполь.

Об этом гендиректор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил на инфраструктурном форуме в Киеве, передает Liga.net.

"Не так давно была представлена транспортная стратегия Украины, в которой впервые за долгие годы приоритеты для аэропорта были сформулированы не на развитие хаба, а на привлечение дешевых авиаперевозчиков. Это очень существенный вызов, который стоит перед нами", - сказал Рябикин.

По его словам одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в аэропорту ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта. "Нам предстоит найти решение для этой проблемы", - отметил Рябикин.

"Аэропорту Борисполь было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в Борисполе, нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту", - добавил он.

Напомним, 15 марта крупнейший европейский лоукост - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

Позднее отмечалось, что Международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы крупнейшего европейского лоукостера Ryanair.

Тем не менее, Авиаперевозчик Ryanair объявил об открытии маршрутов из Львова и Киева на два месяца раньше запланированного.