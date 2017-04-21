OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ
Главные экономические новости за 21 апреля.
О Мартыненко. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд принять экс-нардепа Николая Мартыненко под стражу на 60 дней с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.
Адвокат Мартыненко Петр Бойко заявил, что его подзащитный не может заплатить 300 миллионов гривен.
Также детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому в деле нанесения ущерба ГП "ВостГОК".
О Газпроме. АМКУ поручил Государственной исполнительной службе принудительно взыскать с "Газпрома" 172 миллиарда гривень штрафа.
О Приватбанке. Национальный банк Украины оценил необходимость дополнительной докапитализации Приватбанка в 30 миллиардов гривен.
О богачах. Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2016 года вновь возглавил Ринат Ахметов.
О Курченко. Сотрудники СБУ задержали одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка под руководством Сергея Курченко.
О сигаретах. Tedis Ukraine оценивает дефицит на рынке сигарет в 40%.
О ВВП. По оценкам Национального банка, в I квартале 2017 года рост реального ВВП замедлился до 3% с 4,8% в предыдущем квартале.
О реформах. По словам Данилюка земельная и пенсионная реформы заработают в Украине в следующие месяц-два.
О госбанках. Рост доли государственных банков в банковской системе до более чем 50% привел к нездоровой конкуренции на рынке, поэтому Нацбанк предлагает сократить ее до 30% в течение пяти лет.
О Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что отправлять Ryanair в Гостомель нецелесообразно.
О Тигипко. Тигипко больше не глава ТАСкомбанка.
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