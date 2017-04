Образование на рабочем месте: как учиться в эпоху цифровых технологий

CEO BlaBlaCar определяет пять факторов, которые могли бы улучшить образование в эпоху цифровых технологий, и помочь обществу извлечь из этого максимум.(Укр.)

Цифрова революція принесла нам значні соціальні вигоди.

Поєднуючи світ, як ніколи раніше, вона створює безпрецедентне зростання продуктивності, поширення інформації та якості життя.

Проте, як і інші революції, ця також створює проблеми. Це стосується частини робочої сили, чиї навички застарівають, оскільки штучний інтелект та автоматизація беруть на себе їхню роботу.

Проблема в тому, що революції працюють на коротших циклах з тривалістю близько 20 років, тоді як події минулого часто тривали багато десятиліть. У той час людям доводилося пристосовуватися лише раз в житті, якщо взагалі доводилося.

Збільшення швидкості інновацій, обумовлене могутньою комунікаційною інфраструктурою, що розповсюджує нові ідеї зі швидкістю світла, і машини, які постійно стають потужнішими, означає, що ми повинні постійно вчитися.

Освіта — це найкращий інструмент, який у нас є для роботи з інноваціями. Однак у нього теж є проблема. Щоб домогтися інклюзивних інновацій, освіта повинна кардинально змінюватися.

Будучи засновником технологічної компанії, я став свідком того, що освітні програми все менше відповідають нашим потребам у підборі і навчанні спеціалістів. У сьогоднішньому мінливому середовищі багато інновацій створюється у компаніях, де працюють творчі активні люди.

Потім знання поширюються по екосистемі, оскільки спеціалісти переходять з однієї компанії в іншу. Нинішня пропозиція в галузі освіти знаходиться позаду і не підходить для подолання розриву між потребами компаній і навичками фахівців.

Ось п'ять факторів, які могли б поліпшити освіту в епоху цифрових технологій, і допомогти суспільству взяти з цього максимум.

Безперервне навчання

У сучасному світі ви більше не можете покладатися на вищу освіту, піднімаючись по кар'єрних сходах. Особливо це стосується тривалої перспективи. Більш того, ви також з великою ймовірністю змінюєте сфери протягом своєї кар'єри.

Незалежно від віку чи стажу, на сучасному ринку праці, де технології швидко змінюються, а знання застарівають, важливо вміти залишатися на вершині.

Безперервна освіта мусить стати нормою. У міру того, як світ бізнесу змінюється і розвивається швидкими темпами, нам необхідно визначити способи швидшого створення і поширення освітнього контенту, тому систему освіти краще порівнювати з бізнес-циклами. В іншому випадку стане неможливо створювати нові навички, необхідні конкурентоспроможним компаніям.

Знання з першоджерел

У міру прискорення інновацій компанії швидко розвиваються. Знання та навички часто починаються і закінчуються в компаніях, перш ніж вони встигають інтегруватися у шкільні та університетські програми. Отже, нам треба шукати ці знання у першоджерелах, найчастіше в інноваційних компаніях, і ділитися ними.

Щоб стимулювати такий формат, можна зробити винагороду від уряду для компаній, які роблять своїх експертів доступними для заповнення прогалин у знаннях з дизайну продукту, інтернет-маркетингу та науки про дані.

Уже є інститути, які усувають розрив між бізнесом та освітою. Наприклад, новаторська і динамічна модель Генеральної асамблеї — хороший приклад того, як бізнес та освіта можуть об'єднатися для поширення спеціальних знань.

Онлайн-освіта

Можливість перетворити будь-який контент у цифровий означає, що методи навчання змінюються і стають більш ефективними. Професори можуть припинити повторювати один і той же предмет і переключитися на розвиток правильних навичок, необхідних для успішної роботи в сьогоднішньому мінливому світі.

Починаючи з Вікіпедії, Академії Хана та інших відкритих онлайн-курсів, розроблених школами та університетами, знання і контент стають загальнодоступними. Вони допомагають вирівнювати ієрархії, раніше засновані на знаннях, і замість цього зосереджуються на вміннях та інтелекті.

Розвиток навичок

Здатність людини адаптуватися до робочого середовища, яке швидко змінюється, стає все більш залежною від розвитку допитливості, гнучкості мислення і бажання швидко навчатися. Тому система освіти повинна зосередитися на тому, щоб розвивати навички з раннього віку аж до отримання вищої освіти.

Це означає відхід від традиційних моделей навчання, побудованих лише на засвоєнні теоретичних знань, і перехід до привабливішого формату навчання, який фокусується на розвитку правильного мислення.

Це модель бізнес-шкіл, які пропонують програми MBA та Executive MBA. Їх перевага у тому, що вони спонукають розмірковувати про вирішення проблеми і обмінюватися думками з однолітками з великим досвідом.

Щоб бути цінною, освіта передусім повинна навчити працювати в командах, збільшити цікавість і підвищити здатність вирішувати проблеми.

Творчість та емпатія

У міру того, як штучний інтелект та автоматизація захоплюють робочі місця, освіта завтрашнього дня мусить зміцнити нашу конкурентну перевагу перед машинами. Наша влада над ними спирається на дві сильні сторони людини, які складно відтворити: творчість та емпатію. На цьому й потрібно будувати систему освіти.

Творчість є джерелом усіх інновацій. Вона дозволяє людям адаптуватися протягом століть і створювати мистецтво у всіх формах, чого не можуть домогтися машини. Це робить її доданою вартістю, яку неможливо порівняти з комп'ютерами.

Емпатія — це здатність ставитися до інших, розробляти рішення, що враховують широкий спектр емоцій, створювати унікальний контекст. Ця навичка також не може бути закодованою і є ключем до успішної кар'єри.

Існує безліч того, що може зробити система освіти, щоб заохочувати людей розвивати ці навички та вдосконалювати їх протягом життя. У BlaBlaCar креативність, спритність, активність, навички вирішення проблем і вміння працювати в команді — це те, що ми шукаємо в талантах, яких наймаємо.

Будучи сином і внуком шкільних вчителів, студентом провідних інженерних шкіл у Франції і США, я є "чистим продуктом" освітньої системи і по-справжньому захоплений можливостями, які вона може створити для всіх.

Витрати на освіту становлять близько 11% державних витрат в Європі, тому нам необхідно подумати, як ми інвестуємо ці ресурси для максимального впливу.

Якби державна система освіти могла створювати програми, що охоплюють все наше життя, а не лише перші 25 років, а також ті, які беруть знання безпосередньо з бізнесу, розвивають правильні навички та масштабують контент за допомогою цифрових інструментів, ми б зробили величезний крок вперед у майбутнє.

