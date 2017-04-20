Российскому табачному монополисту не место в Украине – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что российскому табачному монополисту не место на украинском рынке.

Об этом он написал в Twitter.

"Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция - российскому табачному монополисту не место на украинском рынке", - написал министр.

Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция - российскому табачному монополисту не место на украинском рынке — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 апреля 2017 г.

Philip Morris - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий, который выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 160 странах.

В Украине компания работает более 15 лет - производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

Как известно, ранее разгорелся скандал вокруг другого игрока на табачном рынке Украины - компании "Тедис Украина" (которую имел в виду министр, назвав "российским табачным монополистом" - Ред.).

31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП.

Экономическая правда