Российскому табачному монополисту не место в Украине – Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что российскому табачному монополисту не место на украинском рынке.
Об этом он написал в Twitter.
"Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция - российскому табачному монополисту не место на украинском рынке", - написал министр.
Встретился с руководством Philip Morris Ukraine по их просьбе. Моя позиция - российскому табачному монополисту не место на украинском рынке— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 апреля 2017 г.
Philip Morris - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий, который выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 160 странах.
В Украине компания работает более 15 лет - производит продукцию на фабрике в Харьковской области.
Как известно, ранее разгорелся скандал вокруг другого игрока на табачном рынке Украины - компании "Тедис Украина" (которую имел в виду министр, назвав "российским табачным монополистом" - Ред.).
31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".
Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП.
Экономическая правда
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