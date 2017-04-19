OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 19 апреля.

Об "Укртрансгазе". Победителями первых в истории открытых торгов ПАО "Укртрансгаз" на поставку технологического газа оказались пять компаний, больше всего подрядов выиграл НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,12 млрд грн.

По одному лоту выиграли частные фирмы ООО "Эру трейдинг" (1,35 млрд гривен, 6204 грн/ткубм), ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич" (1,29 млрд гривен 5920 грн/ткубм), "Trafigura Ukraine" (1,35 млрд гривен, 6192 грн/ткубм), ООО "Газоторговая компания "(1,33 млрд грн 6 103 грн/ткубм).

ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич" принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

Об абонплате за газ. НКРЭ заявляет, что новая методология и тарифы на распределение газа позволят существенно снизить тарифы на тепловую энергию и соответственно размер платежки за услугу по централизованному отоплению для населения.

О шахтах на оккупированных территориях. На неподконтрольной территории Донецкой области приостановили работу шахта имени Засядько и шахты имени академика А. А. Скочинского.

Об НДС. Администрация президента получит доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость без права корректировки.

О печатях. Закон, предусматривающий отмену требования обязательного использования печатей на документах, вступит в силу 19 июля.

О Насирове. Апелляционный суд Киева частично отменил арест, наложенный на имущество председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об Абромавичусе. Бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус возглавил набсовет Украинской академии корпоративного управления с участием представителей МВФ, ЕБРР и МФК.

О Клюевых. Суд отменил арест 121,8 миллиона гривен на счетах трех компаний братьев Андрея и Сергея Клюевых.

О коррупции. Заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" Романа Зазуляка задержали за вымогательство и получение взятки.

О Нафтогазе. Кабинет министров объявил конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

О ФГИ. Исполняющим обязанности Председателя Фонда государственного имущества Украины назначен Парфененко Дмитрий Николаевич.

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