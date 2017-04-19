Экс-глава банка "Михайловский" не будет вносить залог
Бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко не намерен вносить залог 10 млн гривен.
Об этом "Украинским новостям" сообщил источник из окружения Дорошенко.
"Он не будет вносить 10 млн гривен", - сказал источник.
По его словам, 24 апреля Апелляционный суд Киева должен рассмотреть его жалобу на продление ареста.
Как сообщалось, ранее Днепровский районный суд Киева продлил арест Дорошенко до 30 апреля и снизил залог со 160 млн до 10 млн гривен.
Согласно обнародованной ранее информации, физические лица в отделениях банка "Михайловский" в период с ноября 2014 года по 18 мая 2016 года вносили денежные средства в пользу ООО "Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" (КИЦ) по договорам финансового займа.
По такой схеме было привлечено порядка 1,5 млрд гривен.
19 мая банк "Михайловский" купил за 741,6 млн гривен у ИРЦ и КИЦ фиктивные права требования на денежные средства по договорам продажи "мусорных" ценных бумаг.
В результате этих манипуляций в бухгалтерском учете сумма средств на счетах ИРЦ и КИЦ выросла до 1,612 млрд гривен.
23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" к категории неплатежеспособных.
Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".
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