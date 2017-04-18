Суд арестовал главу правления "Диви банка"

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе правления "Диви банка" Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Прокурор ходатайствовал о том, чтобы "изолировать Горбачевского на период досудебного расследования по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook", - говорится в сообщении.

"Речь идет о посте Горбачевского, который сопровождался текстом: "А вот и главный свидетель в моем деле, собственной персоной (слева). Тот самый, который сообщил Нацполиции, что, пользуясь ником SERG в ReutersDealing, я, будучи сотрудником "Диви банка", якобы вывел из Интеграла 280 млн гривен", - отмечается в пресс-релизе.

Также на своей странице в Facebook он привел фотокопию свидетельских показаний Асеевой из официального обвинения.

Напомним, Горбачевский проходит как подозреваемый по делу о банкротстве "Интеграл-банка".

Следствие утверждает, что в январе 2015 года Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банка, совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн гривен.

В ноябре 2015 он был назначен председателем правления Диви Банка, а в феврале совместно с родственниками стал владельцем 82% акций этого финансового учреждения.

14 февраля ликвидатор Интеграл-банка подал исковое заявление о взыскании с ответчиков, одним из которых есть Горбачевский, 280 млн гривен.

27 февраля суд арестовал имущество Горбачевского: земельный участок 0,2884 га, дом 541,1 кв. м, дом с постройками 77 кв. м, 1/3 части квартиры, автомобили Land Rover Range Rover, Porsche 911 Carrera S, Dodge Ram 1500 и 2 прицепа.

При этом адвокат Горбачевского заявил, что арест имущества был проведен с серьезным процессуальным нарушением.

3 марта суд отправил Горбачевского под домашний арест, запретив с 22:00 до 7:00 покидать место жительства.

В Диви Банке заявляют, что Национальная полиция оказывает давление на работу финучреждения и председателя правления Горбачевского.

Экономическая правда