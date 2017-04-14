OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 14 апреля

Об экс-собственниках Приватбанка. Генпрокуратура подозревает, что прежнее руководство Приватбанка в период рефинансирования НБУ выдавало кредиты связанным между собой предприятиям на невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности перед финучреждением на сумму более 372,780 млн гривен.

Об Укртрансгазе. Полиция подозревает руководителя филиала "Производственное ремонтно-техническое предприятие "Укргазэнергосервис" ПАО "Укртрансгаз" в причастности к махинациям на тендерах ООО "Украинская современный турбинный комплекс" на сумму 340 млн гривен.

Об Укрнафте. Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" решил создать совещательный орган по вопросам реструктуризации финансового состояния компании.

О госпредприятиях. "Мы должны эффективно подойти к продаже неэффективно используемых государственных активов. Мы имеем 3500 государственных предприятий, которые являются центром неэффективности и коррупции", - сказал Гройсман.

"Вдумайтесь, 82 млрд гривен убытков, которые приносят эти предприятия государству. 50% предприятий абсолютно не работают, а 30% из этого количества является только прибыльными, 70% - убыточны", - заявил премьер.

О "Нафтогазе". 3 апреля председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию. С 17 апреля ее полномочия прекращаются.

О Мартыненко. Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве НАБУ закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.

О Бахматюке. Высший административный суд подтвердил незаконность решения Нацбанка о признании неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка и введении в него временной администрации.

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