Укрнафта продаватиме майно для погашення боргів

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" вирішила створити дорадчий орган з питань реструктуризації фінансового стану компанії.

Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

До складу комітету входитимуть представники акціонерів і представники "Укрнафти".

З метою оцінки перспектив оздоровлення компанії шляхом досудової санації наглядова рада доручила голові правління НАК Марку Роллінса звернутися до ДФС щодо практичних і юридичних можливостей реалізації цього плану.

"Наглядова рада доручила Марку Роллінсу сформувати технічне завдання для залучення консультантів з оцінки майна та запасів вуглеводнів і юридичних консультантів, які повинні розробити план заходів щодо реалізації майна "Укрнафти" з метою погашення її податкової заборгованості", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Укрнафта збільшила чистий збиток до 8,739 млрд гривень у 2016 році.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда