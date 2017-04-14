Наглядова рада "Нафтогазу" схвалила відставку Ковалів

3 квітня голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлія Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Про це йдеться у прес-релізі "Нафтогазу", який є у розпорядженні ЕП.

У прес-службі повідомили, що з 17 квітня її повноваження припиняються.

Ковалів зазначила, що "реформи дали змогу скоротити дефіцит державних фінансів, ринок звільнився від посередників та було прибрано основне джерело для корупції в газовому секторі".

Разом із тим, Ковалів заявила, що нині розглядаються різні шляхи подальшого розвитку "Нафтогазу" і консенсусу щодо продовження реформи корпоративного управління згідно початкового плану наразі немає.

У подальшому Ковалів планує зосередитись на роботі Офісу Національної інвестиційної ради.

До наглядової ради "Нафтогазу" крім Ковалів входять ще четверо членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

29 березня Кабмін прийняв рішення збільшити склад наглядової ради Нафтогазу з п'яти до семи осіб.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що збільшення кількості членів наглядової ради з правлінням не погоджувалося.

Як повідомляла ЕП, минулого тижня четверо з п'яти членів наглядової ради НАК (Маркус Річардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвік і Юлія Ковалів) заявили про те, що можуть залишити компанію.

Публічним приводом для цього було названо невиконання урядом плану з корпоративного управління компанією.

Крім того з боку іноземних членів ради існують претензії щодо необхідності подання декларації.

Після цього президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив, що реформа "Нафтогазу" може зазнати фіаско в найближчі дні.

Він наголосив, що затримка з реформуванням "Нафтогазу" і відставка його наглядової ради похитне міжнародну довіру до України.

Детальніше про те, навіщо Кабмін вирішив збільшити склад наглядової ради НАК, читайте у матеріалі на ЕП.

Економічна правда