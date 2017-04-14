Набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку Ковалив

3 апреля председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Об этом говорится в пресс-релизе "Нафтогаза", который есть в распоряжении ЭП.

В пресс-службе сообщили, что с 17 апреля ее полномочия прекращаются.

Ковалив отметила, что "реформы позволили сократить дефицит государственных финансов, рынок освободился от посредников и был убран основной источник для коррупции в газовом секторе".

Вместе с тем, Ковалив заявила, что сейчас рассматриваются различные пути дальнейшего развития "Нафтогаза" и консенсуса относительно продолжения реформы корпоративного управления в соответствии первоначального плана пока нет.

В дальнейшем Ковалив планирует сосредоточиться на работе Офиса Национального инвестиционного совета.

В наблюдательный совет "Нафтогаза" кроме Ковалив входят еще четверо членов: экс-министр энергетики Владимир Демчишин и иностранцы Пол Уорвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.

29 марта Кабмин принял решение увеличить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с пяти до семи человек.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что увеличение количества членов наблюдательного совета с правлением не согласовывалось.

Как сообщала ЭП, на прошлой неделе четверо из пяти членов набсовета НАК (Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик и Юлия Ковалив) заявили о возможности ухода из компании.

Публичным поводом для этого было названо невыполнение правительством плана по корпоративному управлению компанией.

Кроме того со стороны иностранных членов совета существуют претензии о необходимости подачи декларации.

После этого президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско в ближайшие дни.

Он отметил, что задержка с реформированием "Нафтогаза" и отставка его наблюдательного совета пошатнет международное доверие к Украине.

Подробнее о том, зачем Кабмин решил увеличить состав наблюдательного совета НАК, читайте в материале на ЭП.

Экономическая правда