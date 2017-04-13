Ковалив уходит с должности председателя набсовета "Нафтогаза"
Юлия Ковалив уходит с должности председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает источник ЭП в "Нафтогазе".
"Юлия Ковалив решила покинуть свой пост. Она уже написала заявление", - говорит собеседник.
По его словам, в четверг, 13 апреля, должно состояться внеочередное заседание наблюдательного совета, на котором заявление Ковалив должно быть согласовано.
По данным ЭП, о решении Ковалив уже знает премьер-министр Владимир Гройсман.
В наблюдательный совет "Нафтогаза" кроме Ковалив входят еще четверо членов: экс-министр энергетики Владимир Демчишин и иностранцы Пол Уорвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.
29 марта Кабмин принял решение увеличить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с пяти до семи человек.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что увеличение количества членов наблюдательного совета с правлением не согласовывалось.
Как сообщала ЭП, на прошлой неделе четверо из пяти членов набсовета НАК (Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик и Юлия Ковалив) заявили о возможности ухода из компании.
Публичным поводом для этого было названо невыполнение правительством плана по корпоративному управлению компанией.
Кроме того со стороны иностранных членов совета существуют претензии о необходимости подачи декларации.
После этого президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско в ближайшие дни.
Он отметил, что задержка с реформированием "Нафтогаза" и отставка его наблюдательного совета пошатнет международное доверие к Украине.
Подробнее о том, зачем Кабмин решил увеличить состав наблюдательного совета НАК, читайте в материале на ЭП.
Николай Топалов, Дмитрий Рясной, ЭП
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