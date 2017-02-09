Ахметов и Тигипко заинтересовались "Платинум Банком"

ТАСкомбанк и Первый украинский международный банк заинтересованы в покупке активов неплатежеспособного Платинум Банка и сейчас проводят их оценку.

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, передает "Интерфакс-Украина".

"На банк заявились два банка - ТАСкомбанк и ПУМБ - по вопросу приема пассивов и активов. Они сейчас в комнате данных смотрят активы и хотят составить свои предложения по передаче активов в эти банки. Пока ответа не могу дать - состоится ли эта операция или не состоится", - сказал он в ходе пресс-клуба в четверг.

По его словам, потенциальные покупатели интересуются, в первую очередь, розничным портфелем банка.

"Если предложения банков будут выше, чем оценочная стоимость независимых оценщиков, то может быть такая операция и состоится", - отметил Ворушилин.

Фонд гарантирования сообщал, что два потенциальных инвестора подали заявки на ознакомление с финансовой отчетностью и документами неплатежеспособного Платинум Банка.

Как отмечалось, независимо от результатов конкурса, выплаты гарантированной суммы вкладчикам банка начнутся в сроки, предусмотренные законодательством. Они приходятся на третью декаду февраля текущего года.

По информации Фонда, Платинум Банк - первый, где гарантированная сумма будет выплачиваться и физлицам-предпринимателям.

Сумма средств физлиц, которая может быть возмещена, по состоянию на 11 января 2017 года, по данным отчетности неплатежеспособного банка составляла около 4,9 млрд гривен.

Как известно, 11 января правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных.

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