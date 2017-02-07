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OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Вторник, 7 февраля 2017, 21:00

Исторические убытки банковской системы и возможность веерных отключениях - главное за 7 февраля.

О рекордных убытках. Банковская система Украины по итогам 2016 года обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривен.

О веерных отключениях. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.

О пенсиях в зоне АТО. Представительство ЕС в Украине и посольств стран-членов ЕС требуют от правительства Украины возобновить предоставление социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью.

Об УЗ. Кабинет министров обнародовал новый устав "Укрзализныця", которая предусматривает прямое подчинение компании правительству и формирование нового состава наблюдательного совета компании на конкурсной основе.

О курсе гривны. 7 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,98-27,02 гривни за доллар.

О соцнормативах. Кабинет министров снизил отдельные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

О декларациях. Члены Антикоррупционного комитета Верховной Рады хотят освободить руководителей государственных предприятий от подачи электронных деклараций.

О сотрудничестве с США. Украина и США подписали соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам.

Тексты дня:

"Три года на костылях": сможет ли Украина вернуться на внешний долговой рынок".

Минфин планирует в 2017 году выйти на внешние рынки заимствований. Последний раз Украина выпускала евробонды без политических договоренностей в апреле 2013 года.

"Цена" чистых туалетов: чего не замечают пассажиры "Укрзализныци".

Если не будет наказаны все причастные к закупкам топлива с необоснованным повышением цен, данная схема позволит кому-то "вымыть" еще не один десяток миллионов гривень.

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